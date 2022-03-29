В Херсонской области похитили голову Берислава и голову Голой Пристани

За время войны, с 24 февраля, оккупанты похитили 11 городских голов и 8 других должностных лиц муниципалитетов.

Оккупанты снова похищают руководителей украинских общин. Теперь в Херсонской области похитили председателя Берислава Александра Шаповалова и председателя Голой Пристани Александра Бабича.

Об этом сообщил мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины (АГУ) Виталий Кличко в Telegram.

"Орда продолжает зверствовать на временно оккупированных территориях Украины. Убийства, похищения и пытки гражданских — вот что делает российский агрессор, пришедший уничтожить Украину и украинцев", — отметил он.

Кличко добавил, что за время войны, с 24 февраля, оккупанты похитили 11 городских голов и 8 других должностных лиц муниципалитетов.

"Я подчеркиваю, что похищение сельских, поселковых и городских голов, особенно в военное время, подвергает опасности всех жителей общины. Ведь все критическое управление, жизнеобеспечение, принятие важных решений, от которых зависит судьба жителей общины, возлагается на ее голову. Оккупанты занимаются варварством, потому что не могут одолеть нас. И не знают, что делать, когда украинцы их встречают не с цветами, а проклятиями и требованиями уходить", — отметил глава АГУ.

Кличко обратился к международным организациям, к мэрам муниципалитетов стран Европы и демократического мира: "Прилагайте все усилия, применяйте все возможные механизмы и давление, чтобы помочь Украине как можно скорее преодолеть российское нашествие! Ведь каждый день войны — это страдания и смерти украинцев, это уничтоженные поселки и города нашего государства. Я еще раз подчеркну: Украина сегодня бьется не только за свою землю и свободу, но и является форпостом свободы и мира во всей Европе. Слава Украине!".

Напомним, по результатам переговоров в Стамбуле российская сторона заявила, что оккупанты сократят военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

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