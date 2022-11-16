В Херсонской области появится еще 60 публичных точек Wi-Fi, чтобы местные могли связаться с родными — Федоров

В Херсонской области заработает еще 60 публичных точек Wi-Fi благодаря 210 терминалам Starlink, которые уже везут в область.

В освобожденный от российских оккупантов Херсон отправили еще 210 терминалов спутниковой связи Starlink. В течение двух недель по области появится еще 60 точек Wi-Fi.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram.

"Отправляем еще 210 Старлинков в Херсон. Благодаря первой партии терминалов от Минцифры в сутки запустили 5 публичных Wi-Fi точек. Ими уже воспользовались тысячи херсонцев. Люди выходят на связь с родными, узнают о победах ВСУ и заряжают смартфоны от генераторов", – рассказал Федоров.

По его словам, новые терминалы позволят через две недели организовать еще 60 точек Wi-Fi с интернетом по всей области. Федоров отметил, что часть терминалов была передана пожарным частям, больницам, полиции и экстренным службам.

"Связь поможет быстрее восстановить Херсонщину", — добавил Федоров.

Напомним, на деоккупированной части Херсонщины вернули электроснабжение в три населенных пункта – Большую Александровку, Новодмитровку и Староселье.

Кроме того, в деоккупированном Херсоне "Укрпочта" открывает первые два отделения и начинает выплаты пенсий.

Тем временем российские оккупанты в Херсонской области отступают на 15-20 км вглубь от обустроенных позиций на левом берегу Днепра. Таким образом, россияне убегают от обстрелов ВСУ, однако украинские защитники берут под огневой контроль пути поставки техники и боеприпасов врага.

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