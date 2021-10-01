В Херсонской области предприниматель заказал конкурента: кого нанял и сколько заплатил

Мужчину не удалось ликвидировать.
В Херсонской области между руководителем фермерского хозяйства и его конкурентом по бизнесу возник конфликт. Мужчина решил избавиться от предпринимателя.
Об этом сообщили в МВД.
Правоохранители установили, что у предпринимателей были недоразумения по ведению хозяйственной деятельности на территории Херсонской области. Поэтому фигурант решил избавиться от конкурента. Для выполнения заказного убийства он нанял жителя Херсонщины, который работал в сфере предоставления охранных услуг.
Жизнь пострадавшего заказчик оценил в 40 тысяч долларов США.
Напомним, что Донецкой области правоохранители предотвратили заказное убийство предпринимателя. Сам мужчина не догадывался, что его хотят "ликвидировать".