Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Херсонской области предприниматель заказал конкурента: кого нанял и сколько заплатил

В Херсонской области предприниматель заказал конкурента: кого нанял и сколько заплатил

ГУ Национальной полиции в Одесской области

Мужчину не удалось ликвидировать.

В Херсонской области между руководителем фермерского хозяйства и его конкурентом по бизнесу возник конфликт. Мужчина решил избавиться от предпринимателя.

Об этом сообщили в МВД.

Правоохранители установили, что у предпринимателей были недоразумения по ведению хозяйственной деятельности на территории Херсонской области. Поэтому фигурант решил избавиться от конкурента. Для выполнения заказного убийства он нанял жителя Херсонщины, который работал в сфере предоставления охранных услуг.

Жизнь пострадавшего заказчик оценил в 40 тысяч долларов США.

Напомним, что Донецкой области правоохранители предотвратили заказное убийство предпринимателя. Сам мужчина не догадывался, что его хотят "ликвидировать".

Советник министра внутренних продемонстрировал примеры неудачных нападений киллеров

Советник министра внутренних продемонстрировал примеры неудачных нападений киллеров
Следующая публикация