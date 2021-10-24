В Херсонской области произошло смертельное ДТП: водитель врезался в дерево, среди погибших дети

В Херсонской области произошло смертельное ДТП: водитель врезался в дерево, среди погибших дети

Еще двое несовершеннолетних попали в больницу.

В Херсонской области водитель внедорожника "влетел" на высокой скорости в дерево. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Также читайте Врезался в припаркованный грузовик и сгорел заживо в кабине: на трассе в Одесской области в жуткой ДТП погиб водитель фуры

Авария произошла в ночь против 24 октября около 1:00. Водитель Volkswagen Touareg не справился с управлением на трассе между селами Давыдов Брод и Малая Александровка Бериславского района.

В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых двое детей 2006 года рождения. Также от столкновения пострадали еще двое 17-летних человек.

Пострадавшие в больнице. В них травмы различной степени тяжести.

Напомним, во Львовской области ВАЗ сбил насмерть велосипедиста.

Ранее в Николаеве избегая столкновения, водитель микроавтобуса врезался в Volkswagen Passat. От удара легковушку отбросило на припаркованный Nissan, а микроавтобус врезался в дерево.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Мужчина сгорел за рулем во время мощной ДТП близ Одессы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку