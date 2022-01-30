В Херсонской области простились с 3 нацгвардейцами, погибшими во время стрельбы в Днепре (фото)

В Херсонской области простились с 3 нацгвардейцами, погибшими во время стрельбы в Днепре (фото)

Проститься с погибшими пришли близкие, родственники, друзья и сослуживцы, а также сотни местных жителей.

Сегодня, 30 января, в Херсонской области простились с тремя нацгвардейцами, погибшими во время стрельбы в Днепре от рук сослуживца Артемия Рябчука.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Военнослужащие похоронены в населенных пунктах, где они родились и выросли, где живут их родители:

Александра Буганова – в Подокалицовке,

– в Подокалицовке, Леонида Черника – в Каховке,

Артема Левковского – в Олешках.

Проститься с погибшими пришли близкие, родственники, друзья и сослуживцы, а также сотни местных жителей.

В Херсонской области простились с тремя нацгвардейцами, погибшими во время стрельбы в Днепре (7 фото)

Напомним, в Днепре на территории завода "Южмаш" ночью 27 января 20-летний нацгвардеец расстрелял сослуживцев. В результате погибли 5 человек, в том числе и женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Днепропетровской области — полиции он сдался сам. Парню грозит пожизненное заключение.

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