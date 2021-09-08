В Херсонской области просят не брать в руки приманки для диких животных: что случилось

В Херсонской области просят не брать в руки приманки для диких животных: что случилось

В области планируют начать кампанию по вакцинации диких плотоядных животных против бешенства.

В Херсонской области в сентябре и первой декаде октября будут вакцинировать от бешенства диких животных.

Об этом сообщается на странице главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области в Facebook.

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Разбрасывать приманки с вакцинами размером со спичечный коробок будут самолетами АН-2. Таким образом вакцинация безопасная и для человека, и для окружающей среды, отметили в ведомстве.

"Уважаемые жители Херсонщины, когда вы увидите самолет АН-2, который разбрасывает приманку с вакциной размером со спичечный коробок, просим не волноваться и отнестись с пониманием — это только осуществляется процесс вакцинации диких плотоядных животных. Просьба не брать брикеты с биологическими препаратами в руки, не переносить их с места и не разрушать", — говорится в сообщении.

Бешенство — одно из самых опасных вирусных болезней, общая для животных и людей, которая поражает центральную нервную систему с признаками полиенцефаломиелиту, сопровождается параличами и без лечения заканчивается смертью. Распространяют бешенство в природе лисы, волки, енотовидные собаки и бродячие животные, однако, основным источником вируса бешенства являются красная лиса.

Напомним, в Киевской области бешеный кот "закрыл" на карантин 11 сел.

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