В Херсонской области пьяная водитель наехала на другой автомобиль и скрылась

В Херсонской области пьяная водитель наехала на другой автомобиль и скрылась

Женщине грозит немалый штраф.

В Геническе водитель автомобиля "ЗАЗ Славута" наехала на автомобиль Geely MK, который стоял на парковочной площадке возле магазина, и покинула место происшествия.

Об этом сообщили в патрульной полиции Херсонской области.

О ДТП в полицию сообщил владелец авто Geely MK. Патрульные просмотрели видео с камер наблюдения и установили возможное местонахождение водителя. По указанному адресу правоохранители обнаружили женщину, которая находилась за рулем. На ее автомобиле были характерны для ДТП повреждения.

Подозреваемая в ДТП – 55-летняя женщина, у которой были признаки алкогольного опьянения, но пройти алкотестер Драгер она отказалась.

На водителя за совершение ДТП патрульные составили протоколы. Теперь ей грозит штраф — 34 тысячи гривен или административный арест сроком 15 суток с лишением права управления на три года.

Напомним, в Херсонской области внедорожник, за рулем которого был 15-летний подросток, слетел с дороги и врезался в дерево. Из 6 находившихся в машине парней на месте погибли 4. Еще двух 17-летних парней с травмами забрала "скорая".

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