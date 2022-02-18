В Херсонской области разыскали девушку, которая пошла в аптеку и пропала: как она объяснила свой поступок

В Херсонской области разыскали девушку, которая пошла в аптеку и пропала: как она объяснила свой поступок

Девушка гуляла с подругами.

В Херсонской области пропавшую 15-летнюю девушку полицейские разыскали в 7 километрах от места исчезновения. С девушкой все хорошо.

Об этом сообщили в полиции региона.

Несовершеннолетняя ушла из дома 15 февраля. Матери сказала, что пойдет в аптеку за лекарством и не вернулась. Полицейские обнаружили девушку 17 февраля за селом Балтазаровка у остановки общественного транспорта.

От жителей Преображенского старостинского округа поступила информация, что девушку видели в 7 километрах от места исчезновения – в Балтазаровке. Туда немедленно направились работники отделения полиции №3 (пгт Чаплинка), тщательно проверившие населенный пункт.

Девушка объяснила, что гуляла с подругами. Причиной своего поступка назвала то, что родители якобы не позволяют ей гулять столько, сколько она хочет. С несовершеннолетней полицейские провели воспитательную беседу и отвезли к родителям.

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