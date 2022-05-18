В Херсонской области россияне обстреляли "Градами" авто с мирными жителями: три человека погибли

В Херсонской области россияне обстреляли "Градами" авто с мирными жителями: три человека погибли

Из-за обстрела российскими оккупантами колонны авто с гражданскими в Херсонской области погибли три человека.

Во вторник, 17 мая, войска страны-оккупанта вблизи села Давыдов Брод обстреляли из системы залпового огня "Град" колонну гражданских автомобилей. В салонах находились мирные жители, пытавшиеся проехать в Бериславский район области.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

В результате вражеской атаки по меньшей мере три человека погибли. Кроме того, шесть человек получили телесные повреждения разного характера и степени тяжести.

"Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападение на гражданское население и гражданские объекты", — говорится в сообщении.

Херсонская областная прокуратура осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Как сообщалось, 17 мая из Северодонецка и Лисичанска вывезли 27 взрослых и шесть детей. Впрочем, во время эвакуации россияне обстреляли "Градами" автобус. Всего в течение 17 мая удалось вывезти 73 человека.

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