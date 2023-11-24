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В Херсонской области россияне сносят памятники жертвам Голодомора – фото

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В Херсонской области россияне сносят памятники жертвам Голодомора – фото

Россияне демонтируют памятники Голодомору / Фото: Денис Казанский/Facebook

Цинизм окупантов просто не знает границ.

Так, в Херсонской области российские оккупанты сносят памятники жертвам Голодомора 1930-х годов. Таким образом враг демонстрирует извечную ненависть к украинцам – даже давно умершим.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Россияне демонтируют памятники Голодомору / ©
Россияне демонтируют памятники Голодомору

Зверская злость

Как отмечает Казанский, жертвы голода – это даже не жертвы сталинских репрессий. Это просто несчастные люди, обычные крестьяне, умершие от недостатка пищи.

"Среди них, наверное, были и сторонники советской власти, и идейные коммунисты, и просто аполитичные граждане. Голод не выбирал жертв по политическим взглядам. Какой смысл их ненавидеть и крушить их памятники?", – риторически спрашивает журналист.

Россияне демонтируют памятники Голодомору / ©
Россияне демонтируют памятники Голодомору
Россияне демонтируют памятники Голодомору / ©
Россияне демонтируют памятники Голодомору

Конечно, безумная ненависть так называемого "великого государства" ко всему украинскому была, есть и, очевидно, будет. Но зверская злоба до украинцев у россиян дошла до того, отмечает Казанский, что они ненавидят даже умерших 100 лет назад детей и стариков. Оккупанты делают все, чтобы искоренить любую память о них – уничтожают мемориалы, топчут могилы.

"Еще одно доказательство того, что цель России – не борьба с неким "киевским режимом" или мифическими "фашистами", а геноцид украинского народа", – подытожил Денис Казанский.

Ранее оккупанты на ТОТ поделили украинцев на категории. Все из-за неудавшейся паспортизации.

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Дата публикации
Просмотры
1049
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