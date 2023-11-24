В Херсонской области россияне сносят памятники жертвам Голодомора – фото

Так, в Херсонской области российские оккупанты сносят памятники жертвам Голодомора 1930-х годов. Таким образом враг демонстрирует извечную ненависть к украинцам – даже давно умершим.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Россияне демонтируют памятники Голодомору

Зверская злость

Как отмечает Казанский, жертвы голода – это даже не жертвы сталинских репрессий. Это просто несчастные люди, обычные крестьяне, умершие от недостатка пищи.

"Среди них, наверное, были и сторонники советской власти, и идейные коммунисты, и просто аполитичные граждане. Голод не выбирал жертв по политическим взглядам. Какой смысл их ненавидеть и крушить их памятники?", – риторически спрашивает журналист.

Россияне демонтируют памятники Голодомору

Россияне демонтируют памятники Голодомору

Конечно, безумная ненависть так называемого "великого государства" ко всему украинскому была, есть и, очевидно, будет. Но зверская злоба до украинцев у россиян дошла до того, отмечает Казанский, что они ненавидят даже умерших 100 лет назад детей и стариков. Оккупанты делают все, чтобы искоренить любую память о них – уничтожают мемориалы, топчут могилы.

"Еще одно доказательство того, что цель России – не борьба с неким "киевским режимом" или мифическими "фашистами", а геноцид украинского народа", – подытожил Денис Казанский.

Ранее оккупанты на ТОТ поделили украинцев на категории. Все из-за неудавшейся паспортизации.

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