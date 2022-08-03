В Херсонской области россияне терроризируют учителей, похитили директора школы — облсовет

Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население на территории оккупированной Херсонской области.
Перед началом нового учебного года дошли до учителей. Ведь в регионе большая часть педагогов отказывается работать с оккупантами и перестраивать работу учебных заведений под российскую программу.
Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
По его словам, появилась информация, что вечером 2 августа захватчики похитили директор Гавриловской школы Каланчакской общины Ткаченко Татьяну Степановну.
"Орки продолжат террор в отношении педагогов Херсонщины. Именно так они видят подготовку к новому учебному году. Давление на директоров школ по всей области является колоссальным", — говорится в сообщении Соболевского.
Как сообщалось, в оккупированном Бериславе в Херсонской области российские оккупанты развернули военный госпиталь на базе больницы, ведь количество 300-х у них постоянно увеличивается. Из России оккупанты завезли врачей — около сорока человек.
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