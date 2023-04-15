В Херсонской области российские беспилотники атаковали автомобили правоохранителей: есть пострадавшие

В Херсонской области служебные автомобили правоохранителей попали под атаку российских беспилотников. Ранения получили трое полицейских.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Российские военные с помощью беспилотников атаковали автомобиль сотрудников полиции в Херсоне, в микрорайоне Корабел.

Ранены двое правоохранителей. Их служебный автомобиль получил механические повреждения.

Под обстрел россиян также попали два служебных автомобиля полицейских в городе Берислав. В результате сброса модифицированных боеприпасов ранен один работник полиции.

Кроме того, Берислав оккупанты атаковали из авиации. Армия РФ попала на территорию фермерского хозяйства и предприятия по производству подсолнечного масла.

Напомним, в ночь на субботу, 15 апреля, раздались взрывы в Херсоне. Воздушная тревога в регионе не была оглашена. Официальной информации о ночных взрывах не было.

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