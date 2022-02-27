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В Херсонской области российские оккупанты грабят "Приватбанк" (видео)

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Мародеров сняла камера наблюдения.

Российские войска, сумевшие прорваться на территорию Херсонской области, занимаются мародерством.

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.

"О, сейф понесли!" В Херсонской области оккупанты грабят "Приватбанк". Большая армия большой страны", - написал он.

Ранее сообщалось, что под Херсоном медики увозили раненого: оккупанты подвели "скорую".

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