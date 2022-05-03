В Херсонской области российские оккупанты уничтожают курганы

Российские захватчики уничтожают монументы археологии и культуры на временно оккупированных украинских территориях.

В частности, в Херсонской области военные страны-агрессора России уничтожают курганы, расположенные вдоль автомобильных дорог.

Об этом сообщили в Херсонской областной инспекции по охране памятников истории и культуры.

Отмечается, что 30 апреля и 1 мая специалисты провели мониторинговое обследование объектов культурного наследия на территории области: от границы с Запорожской областью — в селе Дружбовка — до границы с Николаевской областью — в селе Давыдов Брид.

"Визуальное обозрение подтвердило полученную ранее информацию: памятники военной истории, кроме зон активных боевых действий, не пострадали. Памятники археологии (курганы), расположенные вдоль автодорог, активно уничтожаются оккупантами (оборудование огневых позиций)", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, россияне заменяли местность вблизи заповедника "Каменная Могила" возле оккупированного Мелитополя. Кроме того, военные Российской Федерации роют окопы в селах, расположенных вблизи заповедника – одного из древнейших памятников природы и истории.

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