В Херсонской области российские окупанты отводят войска из нескольких населенных пунктов и проводят ротацию — Генштаб

Российские оккупанты проводят ротацию в Херсонской области.
В Херсонской области россияне производят ротацию.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
"На Херсонском направлении командование российских оккупационных войск осуществляет ротацию отдельных подразделений. Прибывающие во временно захваченные населенные пункты оккупанты заселяются в оставленные и принудительно "освобожденные" местными жителями помещения. Кроме того, 10-11 декабря, замечен отвод оккупантов из районов населенных пунктов и Михайловка Херсонской области", — говорится в сообщении Генштаба.
В Херсонской области аворог продолжает обстреливать из артиллерии населенные пункты на границе линии столкновения. Больше всего пострадали Антоновка, Чернобаевка и Херсон.
Напомним, что за прошедшие сутки российские кафиры нанесли удар по жилому сектору Херсона. В результате обстрела повреждены дом и линии электроснабжения.
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