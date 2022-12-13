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В Херсонской области российские окупанты отводят войска из нескольких населенных пунктов и проводят ротацию — Генштаб

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1417
Время на прочтение
1 мин
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В Херсонской области российские окупанты отводят войска из нескольких населенных пунктов и проводят ротацию — Генштаб

Фото: Associated Press

Российские оккупанты проводят ротацию в Херсонской области.

В Херсонской области россияне производят ротацию.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"На Херсонском направлении командование российских оккупационных войск осуществляет ротацию отдельных подразделений. Прибывающие во временно захваченные населенные пункты оккупанты заселяются в оставленные и принудительно "освобожденные" местными жителями помещения. Кроме того, 10-11 декабря, замечен отвод оккупантов из районов населенных пунктов и Михайловка Херсонской области", — говорится в сообщении Генштаба.

В Херсонской области аворог продолжает обстреливать из артиллерии населенные пункты на границе линии столкновения. Больше всего пострадали Антоновка, Чернобаевка и Херсон.

Напомним, что за прошедшие сутки российские кафиры нанесли удар по жилому сектору Херсона. В результате обстрела повреждены дом и линии электроснабжения.

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Дата публикации
Просмотры
1417
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