В Херсонской области российские военные расстреляли из "Градов" колонну гражданских авто

Российские военные расстреляли из "Градов" колонну гражданских автомобилей вблизи села Давыдов Брид в Херсонской области.

Оккупанты били по мирным жителям во вторник, 17 мая. В колонне было не менее ста автомобилей. Мирное население пыталось выехать из временно оккупированной Херсонщины в Кривой Рог Днепропетровской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат областного совета Игорь Иосипенко.

По его словам, ранены. Кроме того, по меньшей мере трое гражданских погибли.

"Часть машин дальше самостоятельно ехать не может, техника изуродована. Не обращая внимания на предупреждение ВСУ о запрете пересечения линии огня в эти дни, люди, простояв в очереди около трех суток возле Давыдов Брода, все-таки решили ехать. Последствия ужасающие", — написал Иосифенко.

Как сообщалось, 17 мая из Северодонецка и Лисичанска вывезли 27 взрослых и шесть детей. Впрочем, во время эвакуации россияне обстреляли "Градами" автобус. Всего в течение 17 мая удалось вывезти 73 человека.

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