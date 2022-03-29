В Херсонской области российские военные задержали Голопристанского городского голову

Где сейчас находится мэр, неизвестно.

В Голой Пристани Херсонской области российские оккупанты похитили городского голову Александра Бабича.

Об этом сообщили представители Голопристанского городского совета в Facebook 28 марта.

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В настоящее время местонахождение мэра Александра Бабича остается неизвестным.

"Представители Российской Федерации забрали Голопристанского городского голову Александра Бабича. Надеемся, что с ним все будет хорошо. Просим громаду сохранять спокойствие. Мы работаем, выполняем свои полномочия. Мы с вами на связи. Мы постоянно в городском совете на дежурстве", — говорится в сообщении.

Кроме того, местное издание "Мост" сообщает, что захватчики страны-оккупанта разгромили Центр предоставления административных услуг.

"Вчера видели тот "русский мир". Перед обыском в горсовете застрелили собаку возле здания. Затем ходили и стреляли в воздух. По парку, что возле горсовета, ездили на БТРе, вывернули бордюры, и помяли клумбы", — рассказал местный житель.

Как сообщалось, во временно оккупированном Геническе военные РФ задержали депутата горсовета. Алексей Коновалов вместе с женой двигались в авто в направлении с. Геническая Горка — Геническ. На посту оккупантов состоялась проверка документов. Военные России имеют при себе списки интересующих их лиц. Алексей Коновалов был в списках, поэтому он был задержан.

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