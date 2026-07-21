В Херсонской области Силы обороны поразили российскую радиолокационную станцию "Буссоль-С"

Поражена радиолокационная станция «Буссоль-С», склады и пункты управления БпЛА / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Подразделения Сил обороны Украины 20 июля и в ночь на 21 июля нанесли поражение ряду военных объектов российской армии.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

В частности, украинские защитники поразили российскую станцию радиостанции «Буссоль-С» в районе Хорлов на временно оккупированном левобережье Херсонской области.

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«Радиолокационная станция „Буссоль-С“ предназначена для выявления, сопровождения и координатного обеспечения надводных (морских) целей, повышая эффективность контроля прибрежной акватории подразделениями береговой охраны/ВМФ РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожены состав материально-технических средств противника в Давыдовском Донецкой области, состав боеприпасов в Кундрючем Луганской области и состав материально-технического обеспечения в районе Попово-Лежачей Курской области, сообщили в Генштабе.

Также Силы обороны поразили пункты управления БПЛА противника в районах Комара Донецкой области, Каменского Запорожской области и в районе села Запорожье Донецкой области, добавили в ведомстве.

Напомним, на левом берегу Херсонской области украинские войска уничтожили мост в Геническе, который путинская армия активно использовала для военной логистики. В результате систематических ударов на мосту обрушилось несколько пролетов.

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