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- Украина
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В Херсонской области Силы обороны поразили российскую радиолокационную станцию "Буссоль-С"
Силы обороны Украины нанесли новые удары по военным объектам россиян, поразив РЛС, составы обеспечения и пункты управления БПЛА.
Подразделения Сил обороны Украины 20 июля и в ночь на 21 июля нанесли поражение ряду военных объектов российской армии.
Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.
В частности, украинские защитники поразили российскую станцию радиостанции «Буссоль-С» в районе Хорлов на временно оккупированном левобережье Херсонской области.
«Радиолокационная станция „Буссоль-С“ предназначена для выявления, сопровождения и координатного обеспечения надводных (морских) целей, повышая эффективность контроля прибрежной акватории подразделениями береговой охраны/ВМФ РФ», — говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены состав материально-технических средств противника в Давыдовском Донецкой области, состав боеприпасов в Кундрючем Луганской области и состав материально-технического обеспечения в районе Попово-Лежачей Курской области, сообщили в Генштабе.
Также Силы обороны поразили пункты управления БПЛА противника в районах Комара Донецкой области, Каменского Запорожской области и в районе села Запорожье Донецкой области, добавили в ведомстве.
Напомним, на левом берегу Херсонской области украинские войска уничтожили мост в Геническе, который путинская армия активно использовала для военной логистики. В результате систематических ударов на мосту обрушилось несколько пролетов.