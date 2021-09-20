В Херсонской области состоятся военные учения: жителей просят сохранять спокойствие

Горожан просят соблюдать меры безопасности.

22 сентября в Херсонской области стартуют военные учения "Объединенные усилия — 2021". Жителей области просят соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие.

Об этом сообщает Херсонская облгосадминистрация.

Во время учений областью будет перемещаться большое количество военной техники.

Также в сообщении говорится о том, что будут приостановлены все полеты беспилотников в районе проведения учений. Также запрещена фото и видеосъемка военной техники и режимных военных объектов Вооруженных Сил Украины.

Также жителей области предостерегают от провокационных действий рядом с военными объектами и просят сообщать правоохранителям о подозрительных лицах.

Ранее стало известно, что на Львовщине стартовали масштабные международные учения Rapid Trident — "Быстрый Тризуб".

По легенде, многонациональные подразделения будут освобождать город, который захватили боевики и помогать в эвакуации местным жителям. А еще запланировано совместное десантирование с самолета военно-транспортной авиации США.

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