В Херсонской области спасатели вытащили два тела из горящего автомобиля — подробности

В авто мог попасть вражеский боеприпас.

В Херсонской области во время ликвидации горящего автомобиля на трассе Марьянское-Берислав были обнаружены тела двух человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели предполагают, что автомобиль загорелся из-за попадания вражеского боеприпаса.

Также стало известно, что оккупационные россияне нанесли удар по селу Ромашково. В результате обстрела пострадал 58-летний.

Ранее ТСН.ua сообщал, что на временно оккупированной Херсонщине вблизи села Крынки в Олешковской городской общине украинский FPV-дрон преследовал и атаковал танк ВС РФ.

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