В Херсонской области сын забил до смерти родную мать, а полиции придумал другую историю

Злоумышленник сам позвонил правоохранителям.
В Херсоне мужчина убил родную мать, а затем пытался уйти от ответственности.
О случившемся сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.
"Во время ссоры 34-летний житель Херсона убил свою 60-летнюю мать, нанеся ей ножевое ранение, несовместимое с жизнью. Чтобы скрыть преступление, он переодел погибшую в чистую одежду, избавился от испорченных вещей и следов правонарушения. После этого он позвонил по телефону в экстренные службы и полицию, сообщил о якобы естественной смерти женщины", — уточнили в ведомстве.
Убийство было раскрыто, злоумышленник свою вину признал. За совершенное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Напомним, в городе Глухов во время семейной ссоры мужчина нанес ножевое ранение своей жене, а затем совершил самоубийство.
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