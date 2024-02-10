В Херсонской области украинский дрон взорвал дом гауляйтера по прозвищу "Танкист": какие последствия

Его пытались снять с воздуха уже не раз.

Утром 9 февраля в поселке Новая Маячка на оккупированном Левобережье Херсонщины с украинского дрона взорвали дом местного гауляйтера Геннадия Коломойца по прозвищу "Танкист". Преступник выжил, но дом коллаборанта и его автомобиль сильно повреждены.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

Подробности

Источники в оккупации сообщили, что украинский дрон залетел в дом 54-летнего Геннадия Коломойца, главы оккупационной администрации поселка Новая Маячка Херсонщины около четырех часов утра 9 февраля. В результате взрыва пострадали его автомобиль и дом. Сам гауляйтер и его супруга выжили.

"Сейчас в поселке украинских дронов как пчел. Поэтому российские оккупанты пытаются менее открыто передвигаться по местным дорогам, их "Уралов" в Новой Маячке заметно поубавилось. Переживать чужакам есть за что: наши дроны взрывали их здесь не раз. Надеемся, в следующий раз "Танкист" "получит свое и уже не выживет", — подытожили в ЦЖР.

Напомним, ВСУ продолжают расширять плацдармы на левом берегу Херсонской области. Украинские войска недавно достигли определенных успехов в Крынках.

Читайте также: