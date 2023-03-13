В Херсонской области увеличивают время комендантского часа: в ОВА записали срочное обращение с объяснениями

С сегодняшнего дня, 13 марта, в Херсонской области меняют время комендантского часа.

В Херсоне и области с 13 марта увеличивают время комендантского часа.

Об этом в срочном обращении заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Так, запрет на пребывание на улице будет действовать с 13 по 17 марта включительно, комендантский час продлится с 17:00 до 06:30.

"У меня срочное обращение! Поступила информация о возможном пребывании на территории Херсона вражеских ДРГ. С целью недопущения жертв среди гражданского населения при проведении контрдиверсионных мероприятий с сегодняшнего дня в области будет действовать новый комендантский час: с 13 по 17 марта включительно комендантский час продлится с 17.00 до 06.30 ", – говорится в сообщении.

Глава ОВА призвал всех, кому сегодня нужно выехать за пределы области, сделать это немедленно, а в дальнейшем – планировать свое время пребывания на территории города и области.

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