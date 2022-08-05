В Херсонской области в госизмене подозревают врача: начала сотрудничество с оккупантами

В Херсонской области медик заняла должность главного врача в медучреждении на оккупированной территории.

Речь идет о заместительнице главного врача "Белозерского центра первичной медико-санитарной помощи" Белозерского поселкового совета. Ей сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что после вторжения военных страны-агрессора России на территорию Украины подозреваемая из корыстных мотивов начала сотрудничать с представителями оккупантов. В июне россияне назначили подозреваемую исполняющей обязанности главного врача Белозерской больницы.

Подозреваемая оказывает помощь "новой администрации" во внедрении на временно оккупированной территории Херсонщины системы здравоохранения государства-агрессора.

Как сообщалось, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал о предателях в управлении СБУ в Херсонской области. В недрах органа работали люди по российским задачам. И они пытались ослабить всех, кто приложил усилия для укрепления возможностей защиты этих территорий в случае нападения России.

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