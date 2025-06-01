В Херсонской области в результате атаки российского дрона ранения получили 5 человек

Дрон / © ТСН.ua

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Пятеро жителей Станислава пострадали из - за атаки русского дрона .

Об этом в Телеграмме сообщает Херсонская ОГА.

Женщины, 68, 50 и 57 лет, а также мужчины, 50 и 55 лет, получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и термические ожоги.

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Бригады "экстренки" доставили всех пострадавших в больницу для оказания медпомощи.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области из-за российских обстрелов один ребенок погиб, еще девять человек получили ранения, из них — два ребенка .