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- Украина
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В Херсонской области в результате атаки российского дрона ранения получили 5 человек
Пятеро мирных жителей села Станислав в Херсонской области пострадали в результате удара русского дрона.
Пятеро жителей Станислава пострадали из - за атаки русского дрона .
Об этом в Телеграмме сообщает Херсонская ОГА.
Женщины, 68, 50 и 57 лет, а также мужчины, 50 и 55 лет, получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и термические ожоги.
Бригады "экстренки" доставили всех пострадавших в больницу для оказания медпомощи.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области из-за российских обстрелов один ребенок погиб, еще девять человек получили ранения, из них — два ребенка .