В Херсонской области в руках пожилого мужчины разорвался снаряд

Мужчине оторвало конечность, врачи борются за его жизнь.

В воскресенье, 19 февраля, в Херсонской области 60-летний местный житель получил тяжелые ранения, пытаясь самостоятельно разобрать неразорванный боеприпас. Инцидент произошел в селе Нововоскресенское в Бериславском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

"Он (снаряд, — ТСН.ua) сдетонировал и взорвался в руках местного жителя. Пострадавшему оторвало правую верхнюю конечность, также он получил множественные осколочные ранения живота и бедер", — говорится в сообщении.

Раненого госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

Увидив взрывчатку, жителей Херсонской области призывают ни в коем случае не трогать ее, не пытаться разобрать и не подходить близко. Это очень опасно.

Ранее мы сообщали, что украинские медики изъяли из тела военного боевую часть снаряда. Его заметили хирурги при осмотре и срочно отправили бойца на операционный стол.

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