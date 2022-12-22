В Херсонской области во дворе дома обнаружили тела шести человек со следами пыток

Также в поселении геологов в Херсоне обнаружили еще 36 могил.

Во дворе дома в селе Правдино в Херсонской области, который был под оккупацией армии России, правоохранители обнаружили захоронение с останками шести человек. Они имели следы пыток и огнестрельными ранениями

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, трупы эксгумировали. Их направили на проведение судмедэкспертизы.

Также правоохранители обнаружили еще 36 могил на кладбище в поселении геологов в Херсоне. На месте массового захоронения есть также тела военных ВСУ и ТРО.

"В общей сложности за период оккупации в морги поступило около 700 тел, из которых примерно 100 с телесными повреждениями, полученными в результате военных действий, лица 12 из них до сих пор не установлены", — сообщил Евгений Енин.

В настоящее время, отметил представитель МВД, ведется работа по оперативному сбору образцов ДНК родственников для установления лиц погибших. К сожалению, нередко возникают осложнения, потому что родные многих погибших находятся за границей или с ними отсутствует связь.

Напомним, полицейские эксгумировали тела пяти человек – двоих детей 1 и 11 лет и трех взрослых. Они погибли во время авиаудара по многоэтажному жилому дому в поселке Слобожанское Харьковской области еще 9 марта во время оккупации.

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