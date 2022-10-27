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В Херсонской области во время разминирования погиб полковник Нацполиции

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В Херсонской области во время разминирования погиб полковник Нацполиции

Фото: Правительственный портал

В Бериславском районе Херсонской области во время разминирования территории погиб полицейский.

В Херсонской области погиб правоохранитель, участвовавший в разминировании территории Бериславского района.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Вчера, 26 октября в Херсонской области во время исполнения служебных обязанностей погиб руководитель взрывотехников Херсонской областной полиции Александр Козюра. Трагический случай произошел недалеко от с. Белоусово Великоалександровской территориальной громады. Полковник полиции вместе с коллегами проводил разминирование лесной полосы вблизи населенного пункта.

"К сожалению, 42-летний полковник погиб при попытке обезвредить взрывоопасный предмет, который оставили после себя российские захватчики. У Александра остались жена и двое малолетних сыновей в возрасте 5 и 10 лет", — говорится в сообщении.

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Напомним, что в Сумской области авто связисты наехали на мину. В результате погиб водитель авто, еще трое пассажиров получили ранения.

Также в Казачьей Лопани на Харьковщине на мине подорвалась выпасавшая коз пенсионерка. Женщину доставили в больницу.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
350
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