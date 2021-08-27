В Херсонской области вооруженный преступник поджег фермерское хозяйство и убежал на электросамокате: фото

В Херсонской области вооруженный преступник поджег фермерское хозяйство и убежал на электросамокате: фото

Человек в бронежилете с помощью взрывчатки совершил поджог складских помещений.

В пятницу, 27 августа, в городе Скадовске Херсонской области полицейские задержали злоумышленника, который ночью поджег складские помещения на территории хозяйства одного из местных фермеров.

Об этом сообщили в пресс служба Нацполиции.

На территорию фермерского хозяйства человек бросил гранату и запустил салютные установки, в результате чего здания загорелись. Пожар удалось локализовать, никто из людей не пострадал.

Пострадавший оценил материальный ущерб суммой более 150 тысяч гривен, а также сообщил, что за несколько дней до этого кто-то повредил его автомобиль стоимостью 50 тысяч долларов США.

"Сразу после поджога складов злоумышленник пытался скрыться на электросамокате за пределы города, где на выезде из Скадовска он спрятал автомобиль. Правоохранители заблокировали ему путь и задержали ", — говорится в сообщении.

По словам полицейских, злоумышленник был вооружен и одет в бронежилет. Во время побега от преследования, он выбросил револьвер. А в его автомобиле "Тойота" оперативники изъяли гранату РГД и патроны.

Правоохранители устанавливают мотивы совершения преступления, а также проверяют задержанного на причастность к подобным поджогам имущества граждан на территории города Херсона и Скадовского района.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, херсонские правоохранители также расследуют дерзкий поджог автомобилей на платной стоянке в центре города.

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