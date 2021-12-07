В Херсонской области возле школы нашли мертвого мужчину с велосипедом

В Херсонской области возле школы нашли мертвого мужчину с велосипедом

Полицейские установили личность умершего.

Сегодня в Геническе, по улице Дружбы народов, возле школы №1 обнаружили мертвого мужчину. Возле него лежал велосипед. В это время дети шли в школу.

Об этом пишет местное издание "Новый визит".

На место вызвали сотрудников полиции. Правоохранители перекрыли движение по этому участку улицы.

Как сообщил начальник Генического райотдела полиции Сергей Балута, полицейские оперативно установили личность умершего. По предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа.

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