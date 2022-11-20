В Херсонской области возобновляет работу миграционная служба: где и как получить документы

На деоккупированных от российских захватчиках территориях Херсонской области постепенно возобновляет работу Государственная миграционная служба.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

Граждане, потерявшие документы или срок действия которых истек, могут обращаться в Высокопольский, Великоалександровский и Нововоронцовский сектор ГМС.

Консультации по восстановлению паспортных документов можно получить по телефонам:

горячая линия УГМС Украины в Херсонской области: (095) 114-22-28;

Великоалександровский сектор: (098) 386-15-61;

Высокопольский сектор: (097) 002-93-22;

Нововоронцовский сектор: (068) 597-27-97.

В Минреинтеграции также напомнили, что с 17 ноября граждане Украины могут получать свои паспорта по месту своего фактического пребывания в других территориальных подразделениях Государственной миграционной службы. Готовые документы будут направляться для передачи от одного территориального подразделения ГМС в другое в пределах Украины.

Ситуация на деоккупированных территориях Херсонской области

Украинские военные вернули Херсон под контроль Украины 11 ноября. После деоккупации Херсона и правобережья области на освобожденных территориях начались стабилизационные мероприятия. Саперы проводят разминирование, чтобы коммунальщики могли как можно быстрее приступить к восстановлению критической инфраструктуры.

В Херсоне постепенно возобновляется связь украинских мобильных операторов. В трех населенных пунктах области возобновили электроснабжение.

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