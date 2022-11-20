В Херсонской области возобновляет работу миграционная служба: где и как получить документы

На освобожденных территориях Херсонской области возобновляет работу Государственная миграционная служба.
На деоккупированных от российских захватчиках территориях Херсонской области постепенно возобновляет работу Государственная миграционная служба.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.
Граждане, потерявшие документы или срок действия которых истек, могут обращаться в Высокопольский, Великоалександровский и Нововоронцовский сектор ГМС.
Консультации по восстановлению паспортных документов можно получить по телефонам:
- горячая линия УГМС Украины в Херсонской области: (095) 114-22-28;
- Великоалександровский сектор: (098) 386-15-61;
- Высокопольский сектор: (097) 002-93-22;
- Нововоронцовский сектор: (068) 597-27-97.
В Минреинтеграции также напомнили, что с 17 ноября граждане Украины могут получать свои паспорта по месту своего фактического пребывания в других территориальных подразделениях Государственной миграционной службы. Готовые документы будут направляться для передачи от одного территориального подразделения ГМС в другое в пределах Украины.
Ситуация на деоккупированных территориях Херсонской области
Украинские военные вернули Херсон под контроль Украины 11 ноября. После деоккупации Херсона и правобережья области на освобожденных территориях начались стабилизационные мероприятия. Саперы проводят разминирование, чтобы коммунальщики могли как можно быстрее приступить к восстановлению критической инфраструктуры.
В Херсоне постепенно возобновляется связь украинских мобильных операторов. В трех населенных пунктах области возобновили электроснабжение.
Читайте также:
- Нужно ли жителям Херсона эвакуироваться с правого берега Днепра: военный эксперт дал ответ
- Тела замученных, растяжки в школах и минные ловушки: в Херсонской области криминалисты Киевщины осматривают штабы оккупантов (фото)
- Держали даже детей: омбудсмен сообщил удручающие факты о застенках на Херсонщине