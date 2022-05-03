В Херсонской области вражеская ДРГ атаковала наблюдательный пункт ВСУ

Оккупанты попытались захватить пункт ВСУ в Херсонской области.

Вражеская диверсионно-разведывательная группа двинулась к позиции ВСУ, но получила по зубам от украинских воинов.

Об этом сообщают в Оперативном командовании "Південь".

"На Херсонщине диверсионно-разведывательные группы оккупантов попытались захватить украинский наблюдательный пост. Впрочем, попытка была подавлена минометным огнем и сорвана", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток враг, закрепившись на оборонных позициях, активных действий на Херсонщине и Николаевщине не вел, но ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было точно выполнено более сотни огневых задач. Как следствие, общие потери врага за сутки составляют 122 оккупанта.

Напомним, что украинские защитники уничтожили 10 беспилотников "Орлан-10", которые в большинстве своем враг использует для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии.

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