В Херсонской области ВСУ подбили вражеский танк и захватили в плен двоих вояк

Украинские защитники активно уничтожают вражескую технику вместе с оккупантами.
Некоторых из них украинским морпехам удается захватить в плен.
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
Так, на Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду, в результате чего уничтожили 2 вражеских БМП-2, 1 танк, 15 человек живой силы и взяли 3 пленных.
В Херсонском направлении украинские морпехи тоже активно проводят демилитаризацию российской армии.
"Наша артиллерия подвела вражеский танк, который находился в зоне ответственности подразделения, а бойцы взяли двоих пленных. Также артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, вели контрбатарейную борьбу. Потери врагов уточняются", — сообщают в ВМС.
Здесь отмечают, что почти все пленные - это принудительно мобилизованы из так называемой "ДНР", что в очередной раз демноструирует все "преимущества" жизни под российской оккупацией.
"Со стороны кремлевских хозяев они имеют соответствующее отношение, их гонят, как скот на смерть, и иногда даже не выдают средства защиты. Исходя из этого, у таких мобилизованных выбор не велик. Погибнуть от украинского оружия или быть расстрелянными своими. Однако, есть и третий вариант – сдаться в плен. Украинцы уважают международное право, поэтому, несмотря на всю ненависть к российским извергам, пленных не убивают", — отметили в ВМС.
Напомним, что личности части погибших украинских военнопленных во время теракта в колонии оккупированной Аленовки удалось установить. Об этом заявил бывший командир полка "Азов" Максим Жорин.
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