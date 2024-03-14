В Херсонской области ВСУ сорвали попытку оккупантов провести рейд на правый берег

Российские захватчики в ночь на 13 марта пытались переплыть Днепр и высадиться на правом берегу в районе Антоновского моста, чтобы провести разведывательную миссию.

Также читайте Бои на левобережье Херсонской области: в ВСУ рассказали о ситуации

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сил обороны Юга Украины.

В сообщении указывается, что украинские защитники сорвали намерения врага и утопили лодку захватчиков.

"Под плотным огнем Сил обороны Украины оккупантский челнок фиерически повторил судьбу российского флота — потеряв четверть своей состоятельности и наполненности, ретировался к левому берегу вновь", — говорится в сообщении.

В Силах обороны Юга заявили, что коллаборант Сальдо "по примеру лгуна шойгу "зачистил" в своем телеграмм-канале плацдарм и собрался туда возвращаться".

"Наши подразделения надежно держат оборону правого берега, а враг в попытке одержать псевдо-победу к псевдо-выборам готов терять, лгать, позориться и гибнуть, чтобы удовлетворить амбиции диктатора", — добавили в Силах обороны Юга.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ собрала силы для штурма плацдарма на левобережье Херсона.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные расширяют плацдарм на левобережье Херсонской области.

Читайте также: