В Херсонской области ВСУ точечно попали в месторасположение российских оккупантов: ликвидировано более сотни россиян

На Херсонщине Силы обороны точным ударом ликвидировали более сотни оккупантов и "минуснули" 3 вражеских ЗРК, которые обстреливали Запорожскую область.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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По сообщению Генштаба, в районе города Токмак Запорожской области, подразделения ВСУ поразили три зенитных ракетных комплекса С-300 противника вместе с личным составом. Раненные оккупанты перевезены в местную больницу.

"В Херсонской области, в результате точечного огневого поражения в районе Токаревки, потери противника составили до 150 человек убитыми. Также известно, что ремонтная база оккупантов в районе населенного пункта Каланчак ежедневно принимает на ремонт до 30 единиц поврежденной бронированной техники, пригодной для ремонта".

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Напомним, что Силы обороны с начала октября уволили 29 населенных пунктов в Херсонской области. В частности, ВСУ удалось выбить оккупантов из Давидова Брода, где они успели хорошо закрепиться.

В общей сложности ВСУ освободили 1170 квадратных километров территорий Украины в Херсонской области.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что у россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области заканчиваются запасы, что грозит в дальнейшем их разгромом. В частности – элитным войскам Путина конец.