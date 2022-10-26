В Херсонской области ВСУ уничтожили 3 десятка российских вояк, еще сотня остается под завалами — СтратКом

В Херсонской области ВСУ попали в здание, где разместились россияне. Уничтожены три десятка солдат еще сотня оказалась под завалами.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"В селе Каиры в Херсонской области ВСУ уничтожили до 30 военных кацапстана. Под завалами осталось более ста российских военнослужащих. В Горностаевке после детонации боеприпасов наблюдалось движение большого количества машин скорой помощи. Потери кацапов тщательно скрываются", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Луганской области в Новоивановке ВСУ уничтожили с десяток кадыровских тиктокеров и склад с боеприпасами. В городе Сватово ликвидировано 10 оккупантов нескольких грузовиков с боекомплектом.

Читайте также: