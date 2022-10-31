В Херсонской области ВСУ уничтожили колонну военной техники, ана Запорожье "вывели из строя" до 120 оккупантов

ВСУ на отлично отработали по позициям российских кафиров и местам сосредоточения вражеской техники.

Силы обороны продолжают "кошмарить" россиян на временно захваченных территориях. В Генштабе подсчитано количество потерь РФ после работы украинских защитников за предыдущие дни на отдельных участках.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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"По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. Так, в Херсонской области, уничтожена колонна военной техники противника, в Запорожской — уничтожен состав боеприпасов, 5 единиц вооружения и военной техники разного типа и ранены до 120 военнослужащих", – сообщили в Генштабе.

Также отмечается, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар, из них: 15 — по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 2 — по взводным опорным пунктам, а также 4 — по позициям комплексов ПВО. На разных направлениях украинские подразделения ПВО сбили 1 вертолет и 1 штурмовик Су-25 противника.

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления и зенитную ракетную установку.

Напомним, что за прошедшие сутки Генштаб обнародовал потери РФ в войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ за день ликвидировали около 950 оккупантов.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на основных направлениях, где продолжаются боевые действия.