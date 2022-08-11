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В Херсонской области высоковольтная линия передачи устроила оккупантам "диверсию"

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В Херсонской области высоковольтная линия передачи устроила оккупантам "диверсию"

В Херсонской области упала высоковольтная линия.

Она ведет от Запорожской АЭС к оккупированному Крыму.

Об этом сообщают в местных пабликах Херсона.

На временно оккупированной территории Херсонской области произошла диверсия. Ее устроила оккупантам украинская высоковольтная линия электропередачи.

"По трассе, которая идет на Чаплинку (возле Новой Каменки), упал высоковольтный столб", — говорится в сообщении.

Напомним, что стрельба Запорожской АЭС не привела к "непосредственной угрозе для ядерной безопасности", считают МАГАТЭ.

Напомним, российские кафиры 5 августа во временно захваченном Энергодаре снова устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС.

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