В Херсонской области высоковольтная линия передачи устроила оккупантам "диверсию"

Она ведет от Запорожской АЭС к оккупированному Крыму.

Об этом сообщают в местных пабликах Херсона.

На временно оккупированной территории Херсонской области произошла диверсия. Ее устроила оккупантам украинская высоковольтная линия электропередачи.

"По трассе, которая идет на Чаплинку (возле Новой Каменки), упал высоковольтный столб", — говорится в сообщении.

Напомним, что стрельба Запорожской АЭС не привела к "непосредственной угрозе для ядерной безопасности", считают МАГАТЭ.

Напомним, российские кафиры 5 августа во временно захваченном Энергодаре снова устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС.

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