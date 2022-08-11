В Херсонской области высоковольтная линия передачи устроила оккупантам "диверсию"

В Херсонской области упала высоковольтная линия.
Она ведет от Запорожской АЭС к оккупированному Крыму.
Об этом сообщают в местных пабликах Херсона.
На временно оккупированной территории Херсонской области произошла диверсия. Ее устроила оккупантам украинская высоковольтная линия электропередачи.
"По трассе, которая идет на Чаплинку (возле Новой Каменки), упал высоковольтный столб", — говорится в сообщении.
Напомним, что стрельба Запорожской АЭС не привела к "непосредственной угрозе для ядерной безопасности", считают МАГАТЭ.
Напомним, российские кафиры 5 августа во временно захваченном Энергодаре снова устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС.
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