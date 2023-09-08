В Херсонской области взорвались трое саперов: за жизнь одного борются врачи

В Херсонской области на российской мине взорвались трое взрывотехников. Речь идет о саперах организации The HALO Trust, которая занимается гуманитарным разминированием региона.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, 24-летний парень получил тяжелые ранения головы и шеи. "Сейчас его оперируют. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь потерпевшего", говорится в сообщении Прокудина.

Кроме того, двое саперов, которым 32 и 31 год, получили обломочные ранения. Им также оказывается медицинская помощь.

Разминирование. / Фото: Associated Press

Как сообщалось, на днях в Харьковской области авто наехало на мину. Погиб 25-летний парень, 21-летняя девушка в тяжелом состоянии оказалась в больнице.

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