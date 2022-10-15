В Херсонской области за голоса на "референдуме" оккупанты предлагали "военную форму" на детей (фото)

Партию одежды в штабе россиян обнаружили в освободившемся селе.
В Херсонской области в бывшем штабе оккупантов нашли партию российской "военной формы". Предназначена она для детей.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Штаб российских захватчиков обнаружила в освободившемся селе Новоалександровка. Оккупанты использовали сельский совет в качестве базы для проведения "референдума".
В помещении обнаружили милитаристическую детскую одежду цвета форму русских войск. Отмечается, что такими "подарками" и бесплатными продуктами оккупанты хотели подкупить жителей для голосования на фейковом волеизъявлении.
Когда же местные жители стали избегать участия в псевдореферендуме, россияне прибегли к угрозам и махинациям. "Склонив к сотрудничеству двух коллаборантов, оккупанты отправили их и автоматчиков проводить домовый обход. Если люди не открывали дверь, оккупанты все равно учитывали всех прописанных по адресу как голоса "за", — сообщают в СБУ.
Правоохранители получили списки, учредительные данные и всю необходимую информацию для каждого коллаборанта.
Как сообщалось, в Херсонской области оккупанты, когда бежали под натиском ВСУ, покинули целые арсеналы боеприпасов. В частности, в освобожденных ВСУ населенных пунктах обнаружены заброшенные оккупантами боеприпасы к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган".
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