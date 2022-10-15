Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Херсонской области за голоса на "референдуме" оккупанты предлагали "военную форму" на детей (фото)

Дата публикации
Просмотры
691
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Херсонской области за голоса на "референдуме" оккупанты предлагали "военную форму" на детей (фото)

Фото: СБУ

Партию одежды в штабе россиян обнаружили в освободившемся селе.

В Херсонской области в бывшем штабе оккупантов нашли партию российской "военной формы". Предназначена она для детей.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Штаб российских захватчиков обнаружила в освободившемся селе Новоалександровка. Оккупанты использовали сельский совет в качестве базы для проведения "референдума".

В помещении обнаружили милитаристическую детскую одежду цвета форму русских войск. Отмечается, что такими "подарками" и бесплатными продуктами оккупанты хотели подкупить жителей для голосования на фейковом волеизъявлении.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Когда же местные жители стали избегать участия в псевдореферендуме, россияне прибегли к угрозам и махинациям. "Склонив к сотрудничеству двух коллаборантов, оккупанты отправили их и автоматчиков проводить домовый обход. Если люди не открывали дверь, оккупанты все равно учитывали всех прописанных по адресу как голоса "за", — сообщают в СБУ.

Правоохранители получили списки, учредительные данные и всю необходимую информацию для каждого коллаборанта.

Как сообщалось, в Херсонской области оккупанты, когда бежали под натиском ВСУ, покинули целые арсеналы боеприпасов. В частности, в освобожденных ВСУ населенных пунктах обнаружены заброшенные оккупантами боеприпасы к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган".

Читайте также:

Нашли себе подобных: россияне жили вместе со свиньями на Херсонщине

Нашли себе подобных: россияне жили вместе со свиньями на Херсонщине

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
691
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация