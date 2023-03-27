В Херсонской области за сутки на минах взорвались четыре человека

В Херсонской области произошел четвертый случай за день взрыва на взрывчатке гражданского.

На этот раз вблизи села Костырка Высокопольского района. Человек осматривал поле и наткнулся на мину, оставленную Россией.

Об этом пишет глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в сообщении в социальных сетях.

Часами ранее в Бериславском районе, возле сел Ищенко и Ивановка, на полях взорвались еще три человека.

В трагическом итоге – 4 человека с тяжелыми травмами находятся в больницах.

«Уважаемые жители Херсона, я вас очень прошу, – не испытывайте судьбу!

Призываю воздержаться от посещения лесов, лесополос, полей, берегов рек, еще не осмотревших саперы. Все эти территории потенциально заминированы и опасны. Берегите себя!», – призвал Александр Прокудин.

В ОВА подчеркнули, что минная опасность в Херсонской области остается крайне высокой.

Напомним, в Одесской области взорвалась морская мина – известно о разрушениях.

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