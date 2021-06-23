В Херсонской области забойщик скота спился до гaллюцинaций и покончил с собой — СМИ

Родные мужчины пытались уговорить его вылечиться от алкоголизма.

В селе Малая Кардашинка Херсонской области обнаружили тело забойщика скота, рядом с которым лежал нож, которым он резал скот. Подозревают, что 60-летний мужчина нанес себе ним смертельных ударов.

Об этом сообщает местное сообщество "Херсон Типичный".

Отмечается, что мол мужчина при жизни злоупотреблял алкоголем, на который сильно "подсел" и в результате якобы "допился до судорог и галлюцинаций".

"Крепкий 60-летний мужчина никогда не отказывал односельчанам в просьбе зaкoлoть кoзу или cвинку нa мяco. Нoжoм пpoфeccиoнaл кpoвaвыx дeл paбoтaл быcтpo и тoчнo, пoэтoму блaгoдapныe живoтнoвoды нe cкупилиcь ни нa мяco, ни нa oбильнoe угoщeниe c выпивкoй", — говорится в сообщении .

Трагедия произошла, когда в доме мужчины собралась родные, чтобы решить его проблему с алкогольной зависимостью, но он обиделся и ушел из дома. Вскоре соседи обнаружили мужчину мертвым на улице. Рядом с ним лежал нож, которым он резал скот.

Следует заметить, что информация об этом инциденте сейчас отсутствует на сайтах областной полиции.

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