В Херсонской области закупили крайне некачественные антидронные сетки: военный объяснил проблему
Военный очертил проблему некачественных антидроновых сеток в Херсонской области.
Антидроновые сетки, которые закупила и начала устанавливать Херсонская администрация, рвут не дроны . Их уничтожает ветер.
Об этом написал военный с позывным «Османом» Станислав Бунятов.
Он отмечает, что власти закупили антидроновые сетки, качество которых ужасно. Их рвут не дроны, а ветер.
«Хочу, чтобы этих пи***ов отправили по той дороге на собственных авто — проверять качество», — эмоционально выразился он.
Официальных комментариев от ОВА пока нет.
Ранее стало известно об опасности на трассе Херсон-Николаев. Да, российские дроны атакуют гражданский транспорт.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о высокой активности российских дронов вдоль трассы М-14 Херсон-Николаев.
Власти обратились к местным жителям, призвав их позаботиться о собственной безопасности. «Враг целенаправленно атакует автомобили. Поэтому настоятельно призываю: без необходимости не передвигайтесь по этому маршруту», — подчеркнул Прокудин.
Напомним, РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области. В результате атаки пострадали 27-летняя женщина и ее 9-летний ребенок.
У мальчика — минно-взрывная и черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ранение лица, рук и ног. Его доставили в больницу для оказания необходимой помощи. У матери диагностировали минно-взрывную травму. Медики провели дополнительные обследования.