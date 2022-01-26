В Херсонской области запретили снимать военную технику во время учений ВСУ

В регионе проходят интенсивные тренировки военных подразделений ВСУ.
В Херсонской области запретили фотографировать и снимать военную технику во время проведения учений ВСУ и передислокации войск.
Об этом идет речь в сообщении Херсонской облгосадминистрации в Facebook.
Кроме того, нельзя фотографировать и снимать режимные объекты ВСУ и распространять информацию об этом в социальных сетях. Военные напоминают об уголовной ответственности за подобные действия.
"Поскольку идет вооруженная агрессия России против Украины и продолжает действовать особый период, военное командование призывает население области соблюдать меры безопасности в местах проведения военных учений и сохранять спокойствие", — говорится в сообщении.
В регионе проходят интенсивные тренировки военных подразделений ВСУ, где используют различные виды вооружения, автомобильную, специальную технику и авиацию.
Напомним, ранее в интервью The Times командующий ООС Александр Павлюк назвал дату предполагаемого вторжения России в Украину – 20 февраля, когда состоится церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что у России пока нет достаточных сил для полномасштабного наступления на Украину вдоль всей границы.
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