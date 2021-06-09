В Херсонской области женщину признали виновной в аварии, в которой погибли ее муж и дети

Женщина в аварии потеряла детей и мужа.

В Херсонской области в Скадовске суд вынес приговор по делу о резонансном ДТП на херсонской трассе. В столкновении легковушки и микроавтобуса погибли четыре человека, трое из которых были детьми. Виновной признали 45-летнюю женщину, которая была за рулем Volkswagen Golf.

Об этом пишет "Типичный Херсон".

Инцидент произошел 13 августа 2020. Семья в легковом авто направлялась на отдых на море. В аварии обвиняемая потеряла мужа и двух сыновей 11 и 14 лет. Погиб и 14-летний одноклассник старшего сына женщины. Водитель грузового микроавтобуса также пострадал и длительное время лечился.

Эксперты установили, что женщина-водитель была трезвой, но разогналась до 104-114,9 км/ч и на изгибистом участке вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с грузовиком. Женщина признала свою вину. Однако отметила, что на дороге не было разметки, а скорость была не выше 100 км/ч.



Судьи признали ее виновной и приговорили к пяти годам.

Напомним, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого на пешеходном переходе автомобиль сбил двух девушек. Водитель, который был за рулем, не тормозил.

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