В Херсонской областной клинической больнице провели первую после освобождения города успешную операцию на сердце

Об этом пишет глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.



Впервые после освобождения нашего города было проведено столь серьезное оперативное вмешательство.

Херсонская областная клиническая больница работает в штатном режиме. Возобновили работу гематологический, диализный центры и ряд других отделений. Все корпуса имеют электропитание, доступны обследования на КТ-аппарате и ангиографе.



В целях безопасности пациентов обустроены три бомбоубежища с кроватями и системой вентиляции. Во время оккупации в этих укрытиях родились два мальчика и две девочки.



"Держимся! Херсонцы будут получать должную медицинскую помощь!", — говорится в сообщении.

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Напомним, российские войска 25 ноября, 39 раз обстреливали Херсонскую область. В результате двое гражданских погибли, еще 10 — ранены.

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