В Херсонской областной клинической больнице провели первую после освобождения города успешную операцию на сердце

Врач-кардиолог из Одессы, прибывший на помощь херсонским медикам, провел успешное стентирование коронарных сосудов 71-летнему пациенту.
Об этом пишет глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
Впервые после освобождения нашего города было проведено столь серьезное оперативное вмешательство.
Херсонская областная клиническая больница работает в штатном режиме. Возобновили работу гематологический, диализный центры и ряд других отделений. Все корпуса имеют электропитание, доступны обследования на КТ-аппарате и ангиографе.
В целях безопасности пациентов обустроены три бомбоубежища с кроватями и системой вентиляции. Во время оккупации в этих укрытиях родились два мальчика и две девочки.
"Держимся! Херсонцы будут получать должную медицинскую помощь!", — говорится в сообщении.
Напомним, российские войска 25 ноября, 39 раз обстреливали Херсонскую область. В результате двое гражданских погибли, еще 10 — ранены.
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