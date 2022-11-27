Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Херсонской областной клинической больнице провели первую после освобождения города успешную операцию на сердце

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
906
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Херсонской областной клинической больнице провели первую после освобождения города успешную операцию на сердце

Фото: Ирина Заславец

Врач-кардиолог из Одессы, прибывший на помощь херсонским медикам, провел успешное стентирование коронарных сосудов 71-летнему пациенту.

Об этом пишет глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Впервые после освобождения нашего города было проведено столь серьезное оперативное вмешательство.

Херсонская областная клиническая больница работает в штатном режиме. Возобновили работу гематологический, диализный центры и ряд других отделений. Все корпуса имеют электропитание, доступны обследования на КТ-аппарате и ангиографе.

В целях безопасности пациентов обустроены три бомбоубежища с кроватями и системой вентиляции. Во время оккупации в этих укрытиях родились два мальчика и две девочки.

"Держимся! Херсонцы будут получать должную медицинскую помощь!", — говорится в сообщении.

Напомним, российские войска 25 ноября, 39 раз обстреливали Херсонскую область. В результате двое гражданских погибли, еще 10 — ранены.

Читайте также:

Оккупанты гатят ракетами по Херсону

Оккупанты гатят ракетами по Херсону

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
906
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация