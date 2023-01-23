В Херсонскую область привезли гуманитарную помощь от Кока-Кола: продуктовые наборы уже раздают в пострадавшей от оккупации Киселевки

В целом компания Кока-Кола от 24 февраля 2022 направила на гуманитарную помощь украинцам и поддержку своих сотрудников более 18 млн евро.

Жители Херсонской области уже получают гуманитарную помощь от компании Кока-Кола, которая совместно с Обществом Красного Креста Украины реализует социально-ответственную программу по предоставлению 70 тыс. продуктовых наборов стоимостью более 4,7 млн евро в регионы, испытывающие наибольшую потребность в продуктах питания и питьевой воде.

На этот раз помощь поступила в село Киселевка, что в 17 км от Херсона. Во время оккупации было повреждено почти сто домов местных жителей. Следовательно, половина жителей из 1600 человек уехала.

"Сегодняшнее событие в Киселевке является частью большого проекта, где мы совместно с Красным Крестом предоставляем 70 тысяч продуктовых наборов тем слоям населения Украины, которые нуждаются в этом больше всего. В первую очередь, это крупы, рыбные консервы, покрывающие потребности на один месяц одного человека", — отмечает директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Coca-Cola HBC в Украине Андрей Бублик.

Отметим, что продуктовые наборы формируются в соответствии с научно обоснованными международными стандартами. В их составе продукты с большим сроком годности, а также питьевая вода в бутылках и напитках. Наборы доставлены в Украину при содействии итальянского Красного Креста. По территории Украины их развозят волонтеры Красного Креста Украины и передают людям, которые больше всего нуждаются в такой помощи.

"Такая компания, как Кока-Кола – это очень наглядный пример социально-ответственного бизнеса. Красный Крест сотрудничал с Кока-Кола еще до полномасштабного вторжения, и всегда компания отзывалась на нужды людей", — комментирует партнерство с компанией исполняющая обязанности главы Херсонской областной организации Общества Красного Креста Украины Лариса Марченко.

Ранее мы сообщали, что продуктовые наборы, дополненные напитками и водой, получили в черниговской деревне Ягодное, которая была под российской оккупацией 55 суток. В целом компания Кока-Кола от 24 февраля 2022 направила на гуманитарную помощь украинцам и поддержку своих сотрудников более 18 млн евро.