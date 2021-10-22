В Хмельницькиму после усиления карантина люди массово бросились к пунктам COVID-вакцинации: фото

В Хмельницькиму после усиления карантина люди массово бросились к пунктам COVID-вакцинации: фото

Усиливают ограничения в области с 23 октября.

В Хмельницком после усиления карантина появились очереди в пунктах вакцинации.

Об этом сообщил местный Telegram-канал Хмельницкий LIVE.

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В частности, утром 22 октября длинные очереди были на Владимирской, 92. Там, в помещении телерадиокомпании UA: ПОДОЛЬЕ открыт пункт COVID-вакцинации — это бывший "Поділля Центр".

В комментариях хмельнитчане пишут, что такое скопление людей именно у этого центра массовой вакцинации вызвано тем, что "здесь можно выбрать, чем вакцинироваться, а в поликлиниках — конкретная вакцина".

Люди говорят, хотят до 23 октября успеть сделать хоть одну прививку. Ведь с субботы их права существенно ограничатся.

Как сообщалось, в Хмельницкой области с субботы, 23 октября, усиливают карантин из-за роста инфицированных коронавирусом. Теперь работники продовольственных и непродовольственных рынков, кафе и ресторанов, парикмахерских, гостиниц, хостелов, кинотеатров должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 72 часов, или COVID-прививки по крайней мере одной дозой. Это касается и посетителей.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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