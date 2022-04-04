В Хмельницкий переехало шесть предприятий из "горячих точек": заявки есть еще

Город обратился к правительству, чтобы законодательно закрепить упрощенный механизм для передачи земли под бизнес.
С начала войны России в Украине, 24 февраля, в Хмельницкую область переехало шесть предприятий из регионов, охваченных активными боевыми действиями.
Об этом рассказал городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.
"Шесть предприятий уже здесь, шесть на завершающей стадии. Еще десять заявок мы получили и начинаем общение. То есть более двух десятков предприятий имеем сейчас коммуникацию. Надеемся, что они придут и будут у нас работать", — подчеркнул мэр города.
По его словам, размещает свое производство преимущественно легкая и перерабатывающая промышленность.
Также городской голова рассказал о возможности аренды земельных участков для бизнеса и процедуре возмещения для тех, кто будет предоставлять площади для переехавших предприятий.
"Хотим аукцион начать на право аренды на земельные участки. Возможно, тоже какой-то бизнес приобретет и будет хозяйничать. Обратились в Кабмин, чтобы был законодательно закреплен упрощенный механизм для передачи земли под бизнес, под промышленность. Также обратились в Кабмин, чтобы был разработан механизм и был возмещение для того бизнеса, который больше месяца и по сей день дал свои площади для тех украинцев, которые приехали к нам из тех городов, где фронт", — отметил глава Хмельницкого.
К слову, Хмельницкая областная военная администрация ищет свободные помещения, территории и законсервированные мощности, где можно разместить эвакуированные предприятия.
Как сообщалось, во Франковске запустили платформу для помощи предпринимателям, желающим переехать в регион. Проект Save Business Now направлен помочь украинским предприятиям с релокацией бизнеса в Ивано-Франковске и области. На нем производители могут получить исчерпывающую информацию о финансовой и другой поддержке бизнеса, усилить экономические процессы на территориях, где не ведутся боевые действия.