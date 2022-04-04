В Хмельницкий переехало шесть предприятий из "горячих точек": заявки есть еще

В Хмельницкий переехало шесть предприятий из "горячих точек": заявки есть еще

Город обратился к правительству, чтобы законодательно закрепить упрощенный механизм для передачи земли под бизнес.

С начала войны России в Украине, 24 февраля, в Хмельницкую область переехало шесть предприятий из регионов, охваченных активными боевыми действиями.

Об этом рассказал городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.

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"Шесть предприятий уже здесь, шесть на завершающей стадии. Еще десять заявок мы получили и начинаем общение. То есть более двух десятков предприятий имеем сейчас коммуникацию. Надеемся, что они придут и будут у нас работать", — подчеркнул мэр города.

По его словам, размещает свое производство преимущественно легкая и перерабатывающая промышленность.

Также городской голова рассказал о возможности аренды земельных участков для бизнеса и процедуре возмещения для тех, кто будет предоставлять площади для переехавших предприятий.

"Хотим аукцион начать на право аренды на земельные участки. Возможно, тоже какой-то бизнес приобретет и будет хозяйничать. Обратились в Кабмин, чтобы был законодательно закреплен упрощенный механизм для передачи земли под бизнес, под промышленность. Также обратились в Кабмин, чтобы был разработан механизм и был возмещение для того бизнеса, который больше месяца и по сей день дал свои площади для тех украинцев, которые приехали к нам из тех городов, где фронт", — отметил глава Хмельницкого.

К слову, Хмельницкая областная военная администрация ищет свободные помещения, территории и законсервированные мощности, где можно разместить эвакуированные предприятия.

Как сообщалось, во Франковске запустили платформу для помощи предпринимателям, желающим переехать в регион. Проект Save Business Now направлен помочь украинским предприятиям с релокацией бизнеса в Ивано-Франковске и области. На нем производители могут получить исчерпывающую информацию о финансовой и другой поддержке бизнеса, усилить экономические процессы на территориях, где не ведутся боевые действия.

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