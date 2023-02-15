В Хмельницком 29-летняя женщина во время удаления "зубов мудрости" впала в кому и умерла

В Хмельницком 29-летняя Оксана Г. во время операции по удалению "зубов мудрости" впала в кому. Через месяц женщина скончалась в больнице. Без матери остался 3-летний мальчик.

Об этом пишет vsim.ua.

Муж женщины Михаил Г. рассказал, что Оксана 27 декабря 2022 пошла в частную клинику, в которой всегда лечилась ее семья. В тот день она планировала удалить три "зуба мудрости". Михаил рассказывает, что он отвез ее в стоматологическую клинику и пообещал забрать.

Михаил отмечает, что начал что-то подозревать, поскольку жена долгое время ему не звонила. Тогда он сам позвонил по в клинику, где ему сказали, что все хорошо. По дороге ему позвонили второй раз и сообщили, что у его жены произошло осложнение.

Фото: vsim.ua

Михаил вспоминает, что когда он приехал, Оксана была без сознания. Якобы только после того, как он прибыл на место, работники клиники вызвали скорую.

"Первый у меня вопрос был, почему жену не подключили к аппарату искусственной вентиляции. У них не было ни ларингоскопа, ни трубки ларингоскопической. На пальце у Оксаны был только пульсоксиметр и подключен тонометр. Другой вопрос — почему они не вызывали скорую сразу, когда это все произошло. А только тогда, как я приехал. В действиях медиков была четко выражена ятрогения. Это значит, что врач не помог, а навредил. Это их непрофессионализм и неправильно оказанная медицинская помощь", — говорит Михаил.

Женщину госпитализировали в областной сердечно-сосудистый центр. У нее диагностировали кому III степени. Через месяц, 2 февраля, 29-летняя женщина скончалась. Мужчина обвиняет в трагедии работников стоматологической клиники, которые вовремя не предоставили его жене медицинскую помощь, и уже обратился в полицию.

Инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 140 УКУ (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

В стоматологической клинике, где 29-летний женщине удаляли зубы, сообщили, что они ждут результатов расследования и заявили, что их работники действовали профессионально.

Напомним, из-за больных зубов житель Львовской области попал в реанимацию и перенес уже несколько инсультов.

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